Нападающий «Флориды» Брэди Ткачак высказался об атмосфере на трибунах в матче с «Оттавой» (1:5). Ткачак, ранее восемь сезонов выступавший за «Сенаторс», впервые сыграл на арене канадского клуба после обмена в «Пантерс».