Нерождённая отечественная «пила» Бойцы Сил специальных операций Российской Федерации «в Саратове».
Нерождённая отечественная «пила»
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Юрий Ильинов
«Не сбивать и не глушить»: Киеву дали рекомендации по борьбе с планирующими бомбами Западные эксперты дали рекомендации, как бороться с «умными бомбами» ВС РФ Российские войска продолжают наращивать удары дальнобойными планирующими бомбами. Как сегодня не без сожаления подчеркивает украинская пропагандистская пресса, эффект от применения таких бомб всем уже хорошо известен. По данным украинской стороны, количество сброшенных планирующих авиабомб на позиции и объекты ВСУ уже достигло 3200–3500 штук в месяц, а максимальный калибр боеприпаса вырос до ФАБ-3000. В свою очередь американские военные эксперты признают, что бороться с угрозой планирующих авиабомб очень трудно. По их мнению, которое в качестве ознакомления публикует «Военное дело», в первую очередь надо бороться не с самими бомбами, а с их носителями. При этом эксперты предостерегают Украину от попыток сбивать бомбы с УМПК при помощи зенитно-ракетных комплексов. Это, по словам американских аналитиков, совершенно нецелесообразно и крайне невыгодно, так как цель стоит «сущие гроши» по сравнению с высокотехнологичной и высокоточной зенитной ракетой, стоящей миллионы долларов. В качестве главного способа противодействия российским планирующим бомбам эксперты из Defense News назвали борьбу с авиацией ВКС РФ, которую предлагается вести путем дальнобойных ударов по авиабазам при помощи ракет ATACMS. Они подчеркивают, что если дальности в 300 километров станет недостаточно, то Украине потребуются еще более дальнобойные авиационные крылатые ракеты JASSM, которые могут запускаться по цели с борта истребителя F-16. Еще более эффективным способом борьбы с носителями российских планирующих бомб эксперты назвали совместное использование самолетов радиолокационного контроля, истребителей F-16 и дальнобойных ракет версии AIM-120 AMRAAM. Способ борьбы с бомбами при помощи систем РЭБ эксперты сочли неэффективным, так как радиоэлектронные помехи способны лишь сбить наведение бомбы, но не способны предотвратить ее падение, детонацию и последующие разрушения. Кроме того, для радиоэлектронного противодействия потребуются сверхмощные станции, способные подавить спутниковое наведение российских ФАБов на большом расстоянии. По мнению специалистов из Defense News, такой комплексный подход мог бы помочь Украине и сильно затруднить России применение на поле боя своего «козыря» в виде авиабомб с УМПК. Тем не менее, как отмечают эксперты, для реализации подобных мер нужна политическая воля Вашингтона, так как все перечисленные выше вооружения либо еще не переданы Украине, либо запрещены самими американцами к использованию по российской территории.
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16 час.
Юрий Ильинов
Украина уже всем надоела. Откуда ждать третьей мировой войны Полковник ВС США Макгрегор назвал вероятного зачинщика третьей мировой войны Полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Пентагона Дуглас Макгрегор сделал вывод, что, вероятнее всего, третья мировая война начнется не из-за конфликта на Украине. Он отметил, что население западных стран очень устало от украинской повестки и не желает поддерживать своих политиков в вопросах усиления эскалации с Москвой. «Если мы посмотрим на результаты выборов в Евросоюзе, то станет совершенно ясно, что европейский народ не доволен своими правительствами, и не хочет войны с Россией. Европейцам может не нравиться все происходящее, но они точно не хотят войны с Россией», говорит Макгрегор. Он подчеркнул, что лично ему трудно поверить в то, что из-за Украины может начаться глобальный военный конфликт. При этом наибольшие опасения начала мировой войны он возложил на ситуацию на Ближнем Востоке. «Самая большая опасность сейчас находится на юге Ливана. Если израильтяне, которые с треском провалились в борьбе с ХАМАС, теперь обратятся против Хезболлы, то это расширит масштабы войны, что неизбежно приведёт к вмешательству Ирана. Иранцы запустят весь свой арсенал по Израилю. И что тогда будут делать все остальные в регионе», спросил полковник, подразумевая, что, скорее всего, именно действия Израиля в скором будущем могут спровоцировать мировую войну.
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16 час.
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