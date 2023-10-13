Красный Крест: больницы Газы скоро превратятся в морги

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что продовольственная и энергетическая блокада сектора Газа, организованная Израилем, может иметь самые плачевные последствия для гражданского населения.
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