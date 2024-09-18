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Движение чайлдфри вскоре может оказаться незаконным в России: запрет хотят ввести на законодательном уровне

Движение чайлдфри вскоре может оказаться незаконным в России: запрет хотят ввести на законодательном уровне

Движение чайлдфри вскоре может оказаться незаконным в России: запрет хотят ввести на законодательном уровнеПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить в России движение чайлдфри.

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