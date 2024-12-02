Включаем логику: как всегда выигрывать в крестики-нолики

Как выиграть в крестики-нолики каждый раз Что помогало скрашивать скучные уроки, лекции и коротать время в дороге задолго до изобретения мобильных телефонов и планшетов? Конечно же, они – великие и могучие крестики-нолики.
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