Йоханнес Бё составил эстафетную команду своей мечты

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё составил команду мечты в смешанной эстафете. «Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это была бы: Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бё и Эмильен Жаклен», — написал Бё в соцсетях.