Петербургские промышленные предприятия получат 200 млн рублей

Сообщили в пресс-службе Смольного В Петербурге в 2024 году будут предоставляться субсидии промышленным предприятиям для компенсации части затрат на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Субсидии будут предоставляться средним и крупным промышленным предприятиям в размере 50% от затрат, понесенных в период с 10 октября 2023 года по 9 октября 2024 года.