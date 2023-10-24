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Поварёнок с лучшими рецептами

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Сэндвичи «Ломтик сыра»

Сэндвичи «Ломтик сыра»

Сэндвичи «Ломтик сыра» с пикантной морковной намазкой - это вкуснейшая бюджетная закуска, где нежная и остренькая начинка прекрасно сочетается с ломтиками поджаренного хлеба, своим видом напоминающая ломтик сыра.

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