Сэндвичи «Ломтик сыра» с пикантной морковной намазкой - это вкуснейшая бюджетная закуска, где нежная и остренькая начинка прекрасно сочетается с ломтиками поджаренного хлеба, своим видом напоминающая ломтик сыра.