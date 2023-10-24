Сэндвичи «Ломтик сыра» с пикантной морковной намазкой - это вкуснейшая бюджетная закуска, где нежная и остренькая начинка прекрасно сочетается с ломтиками поджаренного хлеба, своим видом напоминающая ломтик сыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии