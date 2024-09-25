Лавров: США в качестве «решалы» только усугубляют конфликты по всему миру

Соединенные Штаты в качестве «решалы» только усугубляют конфликты по всему миру. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который стал собеседником ТАСС.
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