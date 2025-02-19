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salekhard.online

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Чемпионат «Профессионалы» стартует на Ямале

Чемпионат «Профессионалы» стартует на Ямале

В округе стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы», в котором участвуют 296 студентов и 69 школьников.

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