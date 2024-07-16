Петербург попал в список городов, где жителей раздражают электросамокаты

Также в этом перечне Москва и Новосибирск Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на собственный опрос.
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