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Рестораны McDonald's в Рязани приостановили работу

Рестораны McDonald's в Рязани приостановили работу

Напомним, о закрытии ресторанов по всей России стало известно 11 марта. McDonald's должен был прекратить работу 14 марта, однако в этот день в Рязани рестораны работали, а жители областного центра выстроились в «прощальные» очереди за гамбургерами.

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