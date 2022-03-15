Рестораны McDonald's в Рязани приостановили работу

Напомним, о закрытии ресторанов по всей России стало известно 11 марта. McDonald's должен был прекратить работу 14 марта, однако в этот день в Рязани рестораны работали, а жители областного центра выстроились в «прощальные» очереди за гамбургерами.
Напомним, о закрытии ресторанов по всей России стало известно 11 марта. McDonald's должен был прекратить работу 14 марта, однако в этот день в Рязани рестораны работали, а жители областного центра выстроились в «прощальные» очереди за гамбургерами.
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