Появились подробности об эвакуации россиян из зоны бедствия в Непале

Восемь российских туристов смогли самостоятельно выбраться из зоны наводнения в Непале. В настоящий момент они эвакуируются в Катманду на частном транспорте, сообщили ТАСС в посольстве России в Непале.
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