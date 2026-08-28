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Появились подробности об эвакуации россиян из зоны бедствия в Непале

Появились подробности об эвакуации россиян из зоны бедствия в Непале

Восемь российских туристов смогли самостоятельно выбраться из зоны наводнения в Непале. В настоящий момент они эвакуируются в Катманду на частном транспорте, сообщили ТАСС в посольстве России в Непале.

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