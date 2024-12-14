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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Абринес выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

31-летний защитник страдает от кишечной непроходимости и в ближайшее время не появится на площадке. Абринес находился в больнице Барселоны до вечера четверга, а затем вернулся домой, чтобы продолжить восстановление.

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