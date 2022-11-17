Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить дома

Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить домаСергей Ключанский, бренд-шеф сети винных гастробаров Only Wine и нового ресторана Openside Friends Kitchen & Bar, поделился пятью рецептами блюд для праздничного стола.
Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить домаСергей Ключанский, бренд-шеф сети винных гастробаров Only Wine и нового ресторана Openside Friends Kitchen & Bar, поделился пятью рецептами блюд для праздничного стола.
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