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Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить дома

Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить дома

Как в ресторане: 5 изысканных блюд на Новый год, которые легко приготовить домаСергей Ключанский, бренд-шеф сети винных гастробаров Only Wine и нового ресторана Openside Friends Kitchen & Bar, поделился пятью рецептами блюд для праздничного стола.

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