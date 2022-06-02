Добрые дела.

Ребята, проживающие в общежитии, навестили своих друзей - воспитанников Детского дома г.Бобруйска. В этот раз наши учащиеся оказали помощь по установке тренажёров, которые помогут маленьким мальчикам и девочкам в развитии спортивных талантов.