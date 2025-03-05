Лукашенко: России неприятно, но она переживет украинскую сделку с США

Сделка между США и Украиной может насторожить Россию, если будет касаться военных аспектов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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