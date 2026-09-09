Популярный подсластитель ксилит повышает риск инфаркта и инсульта на 57%

Ксилит — сахарный спирт, который используют как низкокалорийный подсластитель. Его добавляют в продукты и напитки без сахара, жевательную резинку и средства для ухода за полостью рта, в частности зубную пасту.
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