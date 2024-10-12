ТАСС: осужденная экс-депутат Штейн бежала из РФ через Белоруссию

Бывшая муниципальная депутат Людмила Штейн, осужденная заочно за распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ на Украине и оправдание пыток ВСУ пленных российских бойцов, сбежала из России через Белоруссию.
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