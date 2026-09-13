Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Польши о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, в которых тот утверждал, что Польша в случае нападения смогла бы быстро разгромить Россию благодаря подавляющему превосходству в воздухе.