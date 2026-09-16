Депутаты помогли с обустройство бомбоубежища в многоквартирнике в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты заксо Вячеслав Брозовский и Владимир Смирнов помогли организовать временное укрытие на случай чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме на Эльмаше в Екатеринбурге.