Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли

В свете недавних слухов о возвращении Пугачевой, которая хочет решить ряд вопросов, связанных с ее супругом Максимом Галкиным* и его статусом иноагента, Волочкова решила высказать свое мнение и поделиться воспоминаниями о том, как Пугачева поддерживала ее в трудные времена.
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