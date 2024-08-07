Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли

В свете недавних слухов о возвращении Пугачевой, которая хочет решить ряд вопросов, связанных с ее супругом Максимом Галкиным* и его статусом иноагента, Волочкова решила высказать свое мнение и поделиться воспоминаниями о том, как Пугачева поддерживала ее в трудные времена.