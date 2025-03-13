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Царьград

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Калужский аэропорт возобновил работу: ограничения сняты в 6:25 мск

Калужский аэропорт возобновил работу: ограничения сняты в 6:25 мск

Артем Кореняко из Росавиации сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда.

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