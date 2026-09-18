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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Дзюбу: «Многим в РПЛ пригодился бы. В нашем чемпионате и Серега Игнашевич с Серегой Онопко могут заявиться – ничего не испортят»

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба еще мог бы поиграть в высшем дивизионе России. – Дзюба еще может пригодиться в  РПЛ ? – Артем нужен многим командам, у которых не хватает нападения.

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