Успевайте следить. Что ожидает наших болельщиков в новом футбольном сезоне?

2 марта матчем за Суперкубок открывается новый футбольный сезон в Беларуси. Каков календарь выступлений клубов и национальной сборной? Чем будет примечателен нынешний сезон? Кто станет соперником белорусов в Лиге наций? Об этом - в материале ´АиФ´.