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Эрдоган раскрыл, что Путин пообещал ему в 70-летие

Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин сегодня провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе российской стороны: Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает «Московский комсомолец».

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