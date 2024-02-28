Виталий Милонов рассказал, как правильно кормить грудью детей на публике

В России хотят ввести штрафы за порицание матерей, кормящих грудью в общественных местах. Уточняется, что подобные меры поддержки продолжаются на протяжении более чем двух лет и вскоре они вступят в силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии