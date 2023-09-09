Выставила сына за порог, и знать о нем ничего не хочет: «Это неудачный проект в жизни, не напоминайте мне о нем!»

Людмила сволочь и тварь, а не мать.Где сейчас Данила, что с ним, жив ли он вообще?

М

Макс

Не переводятся луди,для которых лишний рот, что пуля в спину! И самое главное таких до безумия много среди самых близких по родственной линии. Пройдет немножко времени, мамаша выйдет в тираж, ни поклонников, тем более ни содержателей и побежит в суд у построившего свою жизнь вопреки всему сына алименты на себя отсуживать! И опять в шоколаде!