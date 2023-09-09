Выставила сына за порог, и знать о нем ничего не хочет: «Это неудачный проект в жизни, не напоминайте мне о нем!»
— …А мне сына подруги всегда было жалко в глубине души, хотя, казалось бы, чего его жалеть? – рассказывает пятидесятилетняя Тамара.
Комментарии
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Людмила сволочь и тварь, а не мать.Где сейчас Данила, что с ним, жив ли он вообще?
Не переводятся луди,для которых лишний рот, что пуля в спину! И самое главное таких до безумия много среди самых близких по родственной линии. Пройдет немножко времени, мамаша выйдет в тираж, ни поклонников, тем более ни содержателей и побежит в суд у построившего свою жизнь вопреки всему сына алименты на себя отсуживать! И опять в шоколаде!
Не понимаю, ккк можно так не любить своего ребёнка?!
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