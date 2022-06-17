Почему раньше в деревнях не было ни деревца, ни травинки

Я вижу деревенские фотографии, времен Российской Империи и частично - первой половины ХХ века. И одним из самых популярных комментариев, как ни странно, является вопрос: "почему в деревнях нет совсем никакой растительности, ни дерева, ни травинки".
Я вижу деревенские фотографии, времен Российской Империи и частично - первой половины ХХ века. И одним из самых популярных комментариев, как ни странно, является вопрос: "почему в деревнях нет совсем никакой растительности, ни дерева, ни травинки".
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