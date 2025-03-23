После начала российской СВО на украинской территории много бывших военнослужащих США отправились на Украину, чтобы воевать против России.
«Мы все здесь истечем кровью и погибнем»: американские ветераны умирают на Украине
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"«Мы все здесь истечем кровью и погибнем»– добавил один из американских военных медиков." Нечего вмешиваться не в свои дела и чужие конфликты, вы, европейцы и американцы, умеете воевать только со слабыми и обездоленными, но Россию вам никогда не победить. Я понимаю, что наёмники едут на Украину не от хорошей жизни, а за деньгами, но Россия это не Африка и все наёмники останутся в сырой земле и, деньги им будут уже не нужны .
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20 час.
В С
Сдохните, суки пЕндосные !
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19 час.
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