СКР: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Об этом журналистам заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России, и отметила, что эти дела будет расследовать центральный аппарат СКР Ранее Петренко рассказала журналистам о возбуждении уголовных дел по фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях, не уточнив квалификации преступлений, сообшает Интерфакс.