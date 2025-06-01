СКР: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Об этом журналистам заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России, и отметила, что эти дела будет расследовать центральный аппарат СКР Ранее Петренко рассказала журналистам о возбуждении уголовных дел по фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях, не уточнив квалификации преступлений, сообшает Интерфакс.
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