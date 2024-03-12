В Караганде автобусы украсили к Наурызу

Автобусный парк № 3 поднимает карагандинцам настроение в преддверии праздника Наурыз. На улицах города появились автобусы с праздничным оформлением, - со ссылкой на автопарк сообщает корреспондент ekaraganda.
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