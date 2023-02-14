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Салах о 2:0 с «Эвертоном»: «Это похоже на прежний «Ливерпуль». Надеюсь, это только начало»

Салах о 2:0 с «Эвертоном»: «Это похоже на прежний «Ливерпуль». Надеюсь, это только начало»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе над «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ (2:0). «Это очень важная победа для нас.

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