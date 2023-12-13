Собянин: Выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках станет постоянной

В проекте участвуют более 180 коммерческих аптек В рамках программы, направленной на повышение качества медицинской помощи в Москве, власти намерены расширить доступность получения льготных лекарств в аптеках.
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