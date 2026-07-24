Матчи РПЛ будут транслировать в Бразилии – впервые с 2022 года («СЭ»)

РПЛ возобновит трансляции в Бразилии впервые с 2022 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Лига и медиагруппа Bandeirante подписали соглашение о реализации прав на показ матчей на территории Бразилии с первого тура сезона-2026/27.