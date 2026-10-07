Адвокат Глазунова и Захарчев окажутся на скамье подсудимых

В Челябинске начинается суд над адвокатом Галиной Глазуновой и Александром Захарцевым. Их обвиняют в мошенничестве на крупные суммы: 1,8 млн рублей за ложные гарантии военному и 8 млн рублей за обещание прекратить уголовное дело.
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