Адвокат Глазунова и Захарчев окажутся на скамье подсудимых

В Челябинске начинается суд над адвокатом Галиной Глазуновой и Александром Захарцевым. Их обвиняют в мошенничестве на крупные суммы: 1,8 млн рублей за ложные гарантии военному и 8 млн рублей за обещание прекратить уголовное дело.