Почему я выбрала алюминиевые окна: взгляд на архитектуру дома по-новому

Первое впечатление, которое изменило всё Когда я впервые оказалась в доме, где стояли не привычные белые рамы, а тонкие, графичные линии тёплого алюминия, я поймала себя на мысли, что вообще не замечаю самих окон.
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