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RT Russia

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Юрист Хаминский: завещание нельзя оставить в формате видео

Юрист Хаминский: завещание нельзя оставить в формате видео

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, как можно оставить завещание, если человек не в состоянии собственноручно составить и подписать документ.

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