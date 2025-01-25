Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента, связанного с заявлением жителя республики о применении пыток в одном из отделов полиции Московской области.
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