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Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента, связанного с заявлением жителя республики о применении пыток в одном из отделов полиции Московской области.

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