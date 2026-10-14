Складная модель из водоотталкивающего нейлона вмещает до 4 кг вещей и стоит около 10 долларов Xiaomi представила на платформе Youpin новый Mijia Lightweight Mini Backpack — компактный рюкзак для повседневного использования, прогулок и коротких поездок.
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