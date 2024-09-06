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История доктора-самозванца Мартина Коуни, спасшего тысячи младенцев от неминуемой смерти

История доктора-самозванца Мартина Коуни, спасшего тысячи младенцев от неминуемой смерти

Доктора Мартина Коуни одни считали сумасшедшим, а другие беспринципным алчным чудовищем. Ему выкрикивали в лицо обвинения в нарушении врачебной этики, но этот сутулый нескладный человек только грустно улыбался и уходил назад к своим маленьким пациентам.

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