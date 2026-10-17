Юлия Снигирь отдыхает в Черногории вместе с мужем Евгением Цыгановым и их 10-летним сыном Фёдором. Семья побывала в Боко-Которском заливе, в том числе в окрестностях старинного города Пераст.
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