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Формула-2. Испания. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Корреа завоевал первый подиум с 2019-го после того, как лишился трофея в спринте, Антонелли – 12-й, Бермэн – 14-й

Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне. Второе место занял Франко Колапинто из «МП Моторспорт», пилот «ДАМС» Хуан-Мануэль Корреа финишировал третьим и завоевал первый подиум в «Ф-2» после тяжелых травм, полученных в Бельгии в 2019-м.

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