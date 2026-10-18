‼️🇺🇸 Даже победа демократов в обеих палатах Конгресса не остановит Трампа — NYT ▪️NYT считает, что американская политическая система сейчас предоставляет президенту широкие возможности для противодействия Конгрессу, даже если республиканцы потеряют большинство.