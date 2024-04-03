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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Александр Лагуткин
    Отправьте эту сволочь - Абашина вместе с семьей в Таджикистан. Нечего таким ублюдкам в России делать. Эта сволочь заб...Приоритет на ближ...
  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/SXzaRHoIhlgТаджиkи покидают РФ.
  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/1e7LDOpdEd0Таджиkи покидают РФ.

Таджиkи покидают РФ.

Таджиkи покидают РФ.

БОРЬБА С ГИДРОЙ НЕЛЕГАЛЬН0Й МИГРАЦИИ: ДЕЛ0 О ЛЕГАЛИЗАЦИИ 100 000 МИГРАНТ0В. Таджиkи покидают РФ. И др новости по теме   Сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге был задержан бывший начальник регионального управления по вопросам миграции.

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Комментарии
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Richard B Riddick
https://youtu.be/LOfQpNVdrqs
Для мигрантов, чтобы не наглели в России и вели себя, именно как гости, а не враги россиян. Работа.
YouTube
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4 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/1e7LDOpdEd0
Кто заказчик теракта в «Крокус Сити Холле»? Новые подробности и полная хронология трагедии
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3 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/SXzaRHoIhlg
Националисты поставили ультиматум мигрантам. Мигрантов призывают не выходить из дома | НОВОСТИ
YouTube
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3 час.

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