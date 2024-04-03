БОРЬБА С ГИДРОЙ НЕЛЕГАЛЬН0Й МИГРАЦИИ: ДЕЛ0 О ЛЕГАЛИЗАЦИИ 100 000 МИГРАНТ0В. Таджиkи покидают РФ. И др новости по теме Сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге был задержан бывший начальник регионального управления по вопросам миграции.
Таджиkи покидают РФ.
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Richard B Riddick
https://youtu.be/LOfQpNVdrqs
Для мигрантов, чтобы не наглели в России и вели себя, именно как гости, а не враги россиян. Работа.
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4 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/1e7LDOpdEd0
Кто заказчик теракта в «Крокус Сити Холле»? Новые подробности и полная хронология трагедии
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3 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/SXzaRHoIhlg
Националисты поставили ультиматум мигрантам. Мигрантов призывают не выходить из дома | НОВОСТИ
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3 час.
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