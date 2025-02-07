В Дамаске объявлен «переходный период». Страна идет к хаосу

Почему Сирия может стать новым Ираком Через 40 дней после падения режима Башара Асада в Сирии в Дамаске состоялось расширенное заседание сирийских военных фракций под председательством временного президента Ахмеда Аль-Шараа.
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