Согласно статистике Минздрава РФ, болевые ощущения испытывают почти 90% пациентов с ревматоидным артритом, 82–84% страдающих болезнью Паркинсона и онкозаболеваниями, а также до 70% людей с сердечно-сосудистыми патологиями.