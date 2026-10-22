Согласно статистике Минздрава РФ, болевые ощущения испытывают почти 90% пациентов с ревматоидным артритом, 82–84% страдающих болезнью Паркинсона и онкозаболеваниями, а также до 70% людей с сердечно-сосудистыми патологиями.
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