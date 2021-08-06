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ПСЖ предложил Месси контракт на два года

ПСЖ предложил Месси контракт на два года

Французский клуб ПСЖ предложил бывшему форварду «Барселоны» Лионелю Месси двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон, заявил в пятницу, 6 августа, спортивный журналист Мохамед Буафси в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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