Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.