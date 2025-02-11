Россия пересмотрит международные обязательства, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.
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