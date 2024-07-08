ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22 помогла ударить по аэродрому ВСУ

Оперативные мероприятия ФСБ России при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 позволили российским войскам получить сведения для нанесения удара по аэродрому ВС Украины Озерное, который находится в 12 км южнее украинского города Житомир.
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